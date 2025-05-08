Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde suçlanan çocuklar B.B. ve U.B. ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veriyor ve duruşmayı 20 Haziran’a erteliyor.

DÜRUST GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Duruşma esnasında ve sonrasında duygusal anlar yaşanıyor. Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, duruşma sonunda kendisine destek vermek için orada bulunanlarla sarılarak duygusal anlar geçiriyor. Bu anlar, davanın getirdiği acının derinliğini gözler önüne seriyor.