Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi Öldürüldü

KADIKÖY’DE BÜYÜK BİR OLAY

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine dair yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tespit edilen 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerin ardından polis eşliğinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan iki şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

Savcılığın hâkimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ve A.Ö’nün, daha önce hakkında dava açılan B.B. ve U.B. ile sürekli birlikte hareket ettikleri ifade edildi. Yazıda, B.B.’nin ilk fiziki müdahalesinde M.A.D. ve A.Ö.’nün yanında bulunarak cesaretlendirici davranışlar sergiledikleri, bu durumun da kurbanın direncini kırdığını belirtildi. Olay esnasında kaçıp bir süre bekleyip plan yapmalarının ardından güvenli bir şekilde kaçmaları, her iki çocuğun suçun işlenmesinde aktif rol oynadığını gösterdiği vurgulandı. Sulh ceza hakimliği, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak tarihinde arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri almak üzere Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. ile bir tartışma yaşamış, pazardan ayrılmaya çalışırken B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekme atmıştı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı fakat 9 Şubat’ta hayata gözlerini yumdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi’yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’den 24 yıl hapis cezası talep etti. Ayrıca, olaya ilişkin görüntülerin incelendiği bilirkişi raporunda Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonrasında bu şüphelilerle birlikte diğer iki şüphelinin varlığı tespit edildi.