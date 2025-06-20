Kadıköy’de Mattia’nın Cinayeti Devam Ediyor

İSTANBUL’DA DEVAM EDEN CİNAYET DAVASI

İstanbul’un Kadıköy bölgesinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Türkiye’yi etkileyen bu olayla ilgili açılan davada, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşmanın gerçekleşeceği tarih ve saat merakla araştırılıyor. Peki, üçüncü duruşma ne zaman ve saat kaçta? İşte merak edilen detaylar…

KADIKÖY’DE BAŞLAYAN YARGILAMA SÜRECİ

Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne dair 2 sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Minguzzi’nin ölümüne ilişkin ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla 24 yıl hapis cezası istenen iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

YARGILAMA SÜRECİNE KATILIM

Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi’nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmanın kapalılık ve gizlilik kararı nedeniyle izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Ayrıca, duruşmaya katılan isimler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı.

HALK DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Aileye destek vermek amacıyla adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet’in fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla duruşma önünde toplandı. Kalabalık, “sokakta katil istemiyoruz” sloganları atarak seslerini duyurdu. Bu olay, toplumda adalet arayışının ve infialin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.