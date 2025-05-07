Kadıköy’de Mattia’nın cinayetiyle ilgili tutuklama

MAHKEMEDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ahmet Minguzzi cinayeti kapsamında gözaltına alınan 17 yaşındaki M.A.D. ve 14 yaşındaki A.Ö.’nün savcılıktaki ifadeleri tamamlandıktan sonra, şüpheliler İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

MAHKEMEDE VERİLEN İFADELER

M.A.D., mahkemedeki savunmasında, Mattia ile yanındaki arkadaşlarının pazara gitmekte olduğunu belirtirken, “Burada bir tartışma çıkar gibi görünce Berkay’ı tuttum ve uzaklaştık” ifadelerini kullandı. M.A.D., olay anında Berkay’ın elinde bıçak olmadığını vurguladı ve “Mattia Ahmet Minguzzi’nin bacağına 2 kez bıçakla vurduğunu gördüm, ardından göğsüne 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüm” şeklinde açıklayıcı bilgiler verdi. Olayın etkisiyle yaşadığı şoku dile getiren M.A.D., “Kamera kaydında bizzat bıçak olmadığı net bir şekilde görülüyor” dedi.

A.Ö. ise hakimlik sorgusunda, “Engelli raporum var, hatırlama ve konuşma güçlüklerim var” diyerek olay günü 15 Temmuz otobüs durağında diğer şüpheli B.B. ile karşılaşmasını aktardı. Olayı anlatırken, “Benim önümde bir duvar olduğu için bıçaklanma anını göremedim. Yerde kimsenin Mattia Ahmet Minguzzi’ye tekme attığını görmedim” dedi. Ayrıca B.B.’nin elinde bıçak görmediğini belirtti.

SUÇLAMALARA YANIT VERDİLER

Her iki şüpheli de iddiaları reddederek, bıçaklama olayına karışmadıklarını ve olayın ardından yaşanan paniklik sırasında suça karışan diğer şahısların yaptıklarından haberdar olmadıklarını ifade ettiler. İfadeleri sonrası, her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, zamana ve mekanına dair sorular yaratırken, yaşanan bu trajik olayın detayları ise adli soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde daha netleşecek gibi görünüyor.