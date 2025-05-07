Kadıköy’de Mattia’nın Ölümüne İlişkin Tutuklamalar

KADIKÖY’DE BİR CİNAYET MÜCADELESİ

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine dair devam eden soruşturma çerçevesinde mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ahmet Minguzzi cinayeti nedeniyle gözaltına alınan yeni sanıklar 17 yaşındaki M.A.D. ve 14 yaşındaki A.Ö.’nün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı ve iki şüpheli, İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

M.A.D. ve Olay Anı Üzerine Açıklamaları

Suça sürüklenen çocuk M.A.D., mahkemede verdiği ifadede, “Mattia Ahmet Minguzzi ve yanındaki 2 kişi merdivenlerden inerek pazara doğru gittiler. B.B. bize çocuklarla alakalı herhangi bir söz söylemedi.” dedi. Ardından diğerleriyle dolaşmaya devam ettiklerini belirten M.A.D., daha sonra tekrar karşılaşmaları sonucunda tartışmanın içindeki detayları anlattı. “Olay esnasında bıçak aldığını görmedim. Ancak Mattia Ahmet Minguzzi’nin göğsüne 2-3 kez bıçak ile vurduğunu gördüm. Şok oldum ve etkilendim.” ifadelerini kullandı.

A.Ö.’nün Mahkemede Yaptığı Savunma

Şüpheli A.Ö., hakimlik sorgusunda, “Engelli raporum vardır. Hatırlamama, yazamama ve konuşamama şeklinde bir raporum vardır.” diyerek olaya dair hafızasının sınırlı olduğunu ifade etti. A.Ö. olay günü otobüs ile Kadıköy’e gidişini ve orada yaşananları aktardı. “Mattia Ahmet Minguzzi’yi tanımam. Kimse B.B.’ye yardım etmedi.” diyen A.Ö., bıçaklama anını görmediğini ve olay sonrası sıradan bir yolculuk yaptıklarını söyledi. Ayrıca, A.Ö. M.A.D.’nin beyanında geçen hususları kabul etmediğini belirtti.

TUTUKLAMA KARARI

Yargılamalar sonucunda iki şüpheli, “Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme” suçuyla tutuklandı. Davanın detayları ve ilerleyişi ise takip edilmekte.