Kadıköy’de Mattia’nın Ölümüyle İlgili Görüntüler

YENİ GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Daha önce Minguzzi ailesinin avukatı tarafından gündeme gelen bu görüntülerde, sanıkların olaydan önce bir pazarda bıçak aldıkları anlar kaydedilmiş. Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde yaşanan trajik olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı bir saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Davanın devam ettiği süreçte, ortaya çıkan yeni görüntüler dikkat çekti.

AVUKATIN AÇIKLAMALARI

Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olay öncesinde bir tezgahtan bıçak aldıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını aktardı. Avukat Epözdemir, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir” şeklinde bir açıklama yaptı. Görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi’ye bıçakla saldıran B.B. ve U.B.’nin pazardaki yürüyüşleri sırasında bir tezgahtan bıçak aldıkları ve ardından yürümeye devam ettikleri görülüyor. Şahısların rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak amacıyla pazara giderken bıçaklı saldırıya uğradı. B.B., bu esnada Minguzzi’ye bıçakla saldırırken, U.B. ise çocuğa tekme attı. Ağır yaralanan Mattia, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla yargı önüne çıkarıldı. Dava, 8 Mayıs 2025 tarihinde görülen ikinci duruşmada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.