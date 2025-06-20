Kadıköy’de Öldürülen Mattia Duruşması Görülüyor

DURUŞMA SÜRECİ

Kadıköy’de meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin duruşması Anadolu Adliyesi’nde başlamış durumda. Mattia’nın anneannesi ve teyzesi, adliye önünde onların duruşmasını bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Binnur Semiz, Mattia’nın teyzesi basına açıklamalarda bulundu.

AĞIR SUÇLAMALAR

Binnur Semiz, açıklamalarında saldırının ardından yaşanan durumu aktararak, “İlk gün geldiğimizde, biliyorsunuz daha kapıdan içeri girerken Ahmet’in mezarının bahçesini talan etmişlerdi. Kızlarıma ‘Ayakta duracaksınız, ağlamayacaksınız, gözünüzden yaş gelmeyecek’ derken haberi alır almaz ilk ağlayan ben oldum. Ben o günü atlatamıyorum; Ahmet’e atılan yumruğu kabul etmiyorum. Ahmet’e atılan tekmeyi kabul etmiyorum. Ahmet’i böyle parmakla gösterdikleri işareti kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

YARGI SÜRECİNE YÖNELİK TALEPLER

Semiz, duruşmaya ilişkin taleplerini de dile getirerek, “Davayla ilgili ise her biri için yirmi dört yıl olarak emsal kararı istiyoruz. Bir tanesi bağırsaydı eğer, ‘Arkadaşımız Ahmet’i bıçaklamaya gidiyor’ deseydi belki Ahmet o bir tanesi sayesinde ayakta olacaktı. Yirmi dört yıl emsal kararı bekliyoruz.” dedi. Ayrıca, daha önce satır ve bıçakla yakalanan kişiler için takipsizlik kararının verilmesini eleştirerek, “Bunları takibe alıp o zaman rehabilite etmeyen her kimse Ahmet’in katilidir” şeklinde konuştu.

MAHKEME SONUCU

Binnur Semiz, dava sürecinin bir sonraki mahkemeye ertelenebileceğini belirtti. “Bugün sayemizde ve sizin sayenizde onlar o 15 yaşındaki Twitter kullanıcısı sayesinde yakalandılar. Onların davasının bununla birleşmesini istediğimiz için iddianame yetişmemiş.” açıklamalarına yer vererek, duruşmanın geleceği hakkında bilgi verdi.