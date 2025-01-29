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Kadıköy’de Restorana Torpil Atıldı

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Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Olay, 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30 sularında Kadıköy’deki bir restoranda gerçekleşti. Restoran önünden geçen bir otomobilden içeri torpil atıldığı belirlendi.

Olayı Gerçekleştiren Şahıslar

Araç içerisindeki kişiler, önce yavaşlayarak restoranı gözlemledi. Ardından yaktıkları torpili restoranın camından içeri attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay Anında Yaşananlar

Patlama sesiyle, içerideki müşteriler ve çalışanlar kısa bir süre korku dolu anlar yaşadı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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