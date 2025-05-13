Kadıköy’de Saldırı ile İlgili Soruşturma Tamamlandı

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan iki kişi ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Barış Ayata için 2 yıldan 7 yıla kadar, sanık Çınar Diril içinse 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

OLAYIN DETAYLARI

24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen bıçaklama olayı sonucunda, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mattia’nın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Barış Ayata’nın sosyal medya üzerinden “Berkay Budak kardeşimizdir” şeklinde bir paylaşım yaptığı kaydedildi. Ayrıca, Ayata’nın küçük çocuklarla birlikte organize olarak müştekilerde korku oluşturmaya çalıştığı da ifade edildi.

TEHDİTLER VE SAVUNMALAR

Müştekilere yönelik bir tehdit mesajında, “senin tırrek oğlun yüzünden Berat gardaşım mapuslara düştü…” şeklinde ifadeler yer aldı. Bu mesajın içeriği iddianamede detaylı bir şekilde anlatıldı. Sanık Barış Ayata, savunmasında yaptığı paylaşımların bilinçli olmadığını ve pişmanlık duyduğunu belirtti. Diğer sanık Çınar Diril ise, tehdidi kendisinin yazmadığını, isminin kullanıldığını söyledi.

IDDIANAMENIN İÇERİĞİ

İddianamede, Barış Ayata’nın kamu düzenini tehlikeye atan sözler paylaştığı, Ayata’nın yaşı küçük çocuklarla birlikte müştekileri korkutma amacı taşıyan paylaşımlar yaptığı ifade edildi. Çınar Diril’in ise Discord uygulaması üzerinden numara satın alarak tehdit ve hakaret mesajlarını gönderdiği belirtildi. Barış Ayata için “birden fazla kişi ile birlikte tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, “suçu ve suçluyu övme” suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çınar Diril için ise “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, “birden fazla kişi ile birlikte tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme, kabul edilen iddianame doğrultusunda sanıkların yargılanmasına kısa süre içinde başlayacak.