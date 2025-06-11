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Kadıköy’de Sanıklar Hakim Karşısında

DAVA BAŞLADI

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit gözüyle bakılan mesajlar gönderen ve sosyal medya paylaşımlarında bulunan 2 sanık, ilk kez mahkeme önüne çıktı. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma 14.45 sularında başladı. Duruşma sonrası mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Haziran’a erteledi.

İDDİANAME DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kabul edilen iddianamede, sanık B.A.’nın ‘Birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ suçuyla 2 yıldan 5 yıla kadar ve ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Diğer sanık Ç.D. için ise ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve ‘Birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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