Kadıköy’de Silahlı Kişiyi Trafik Polisi Yakaladı

OLAYIN GÜNDEME GELİŞİ

Kadıköy’de bir şahıs, elinde silahla bir mekana girmesi sonucunda paniğe neden oldu. Olay, dün Bostancı bölgesinde yaşandı. Silahlı kişi, mekana girerek ateş etmeye çalıştı.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Durumu fark eden trafik polisi, olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Saldırgan, cadde üzerinde aniden silahını çıkardı ve mekana girdi. O sırada bölgede görev yapan trafik polisleri, anında duruma müdahale etti.

ŞAHSIN EMNİYETE GÖTÜRÜLMESİ

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

– İSTANBUL