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Spor

Kadıköy’de Stoperlerin Şanssız Gecesi

kadikoy-de-stoperlerin-sanssiz-gecesi

SAVUNMA HATTI SIKINTILARI

F.Bahçe ile Erzurum arasında gerçekleştirilen kupa karşılaşmasında her iki ekipte toplamda dört savunma oyuncusu sakatlık yaşadı. Mücadelenin başında, konuk takımın stoperlerinden Mustafa, 18. dakikada oyundan çıktı.

F.Bahçe tarafında Djiku, 55. dakikada Diego Carlos’un yerine oyuna dahil oldu. Ancak, 61. dakikada o da sakatlık geçirdi ve Yusuf Akçiçek ile değiştirildi. Yusuf ise 71’de, rakibine yaptığı faul sonrası sakatlanarak, 75. dakikada temsilcimizden çıkmak zorunda kaldı.

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