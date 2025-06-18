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Kadıköy’de Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı. İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitiyor? İSKİ, 18 Haziran’da Su Kesintisi Olacak. Mahalle: RASİMPAŞA. Arıza: İÇME SUYU HATLARI. Başlama: 18.06.2025

Kadıköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbullular, İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 18 Haziran’da İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, su hizmetleri ne zaman geri gelecek? İşte İSKİ’nin 18 Haziran İstanbul su kesintisi ile ilgili saat bilgileri.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Bilgisi

Etkilenen mahalle: Rasimpaşa Mahallesi. Arıza açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” bildirilmiştir.

Kesinti Zamanı

Başlama tarihi: 18.06.2025 13:24:53. Tahmini bitiş tarihi: 18.06.2025 20:00.

İletişim Bilgisi

Detaylı bilgi almak isteyenler için iletişim hattı: ALO 185.

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