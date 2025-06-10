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Kadıköy’de Şüpheli Gözaltına Alındı

KAZA SONRASI TARTIŞMA VE DARBETME OLAYI

Kadıköy’de meydana gelen bir trafik kazası sonrası, tartıştığı sürücüyü darbeden ve çevresindekilere kesici aletle tehditte bulunan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikteki tartışma sırasında bir şahsın elindeki kesici aletle tehditte bulunmasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

TARTIŞMA VE KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Yapılan çalışmalarda, iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası çıkan tartışmada, öndeki araçtan inen kişinin diğer aracın sürücüsünü darbettiği ve ardından elindeki kesici aletle çevresindekilere tehditte bulunduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli A.G, suç unsuru aletle birlikte yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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