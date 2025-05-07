Kadıköy’de Şüpheliler Adliyeye Gönderildi

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö için Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde işlemler tamamlandı. İki şüpheli, polis eşliğinde Anadolu Adliyesine gönderildi.

OLAYIN SEYRİ

Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak amacıyla Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Pazarda B.B. ve U.B. ile bir tartışma yaşandı. Minguzzi, pazardan ayrılmak isterken B.B. tarafından bıçaklandı. U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı fakat 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, yakalandıktan sonra tutuklandı.

SORUŞTURMA VE DAVALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Minguzzi’yi tekmeleyen U.B. ve bıçaklayan B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargı süreci devam ederken, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilen olaya dair görüntüler üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile birlikte iki başka şüphelinin daha varlığına dair bulgular yer aldı.