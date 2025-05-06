Kadıköy’de Şüpheliler Yakalandı

Olayın Gelişimi

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak tutuklu olan B.B. ve U.B. ile birlikte hareket eden 2 şüpheli tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler yakalandı. Kadıköy’deki tarihi salı pazarında, 24 Ocak saat 08.25 sıralarında gerçekleşen olayda, Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi’yi tekmeleyerek saldırıya katıldı. 15 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Minguzzi’nin ardından, şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bilirkişi Raporu ve Gözaltı Süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi’nin bıçaklanmasındaki olay anlarına ait görüntülere ilişkin bilirkişi raporunu inceleyerek, olay yerinde B.B. ve U.B. ile birlikte bulunan 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı çıkardı. Polisin, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün yakalandı.

Şüphelilerin Durumu

Yakalanan şüphelilerin tamamının yaşları 18’den küçük olduğu belirtiliyor. Bu nedenle şüpheliler, Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.