KADIKÖY’de Yangın, 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Kadıköy’de, 8 katlı bir binanın 7’nci katındaki dairede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak’ta gerçekleşti. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, durumu fark eden sakinler durumu yetkililere bildirdi ve binanın tahliye edilmesini sağladı.

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın hızlı bir şekilde yayılarak binanın en üst katındaki daireye ulaşmasıyla birlikte, olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen bir kişinin fenalaştığını tespit etti. İlk müdahalesinin ardından bu kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili araştırmalar sürüyor.