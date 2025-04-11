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Kadıköy’de Yangın, 2 Kişi Etkilendi

GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Kadıköy’de gece saatlerinde 4 katlı bir binada yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 2 kişi dumandan etkilendi ve bu kişiler hastaneye sevk edildi. Olay, saat 03.00 sıralarında Merdivenköy İmam Ramiz Sokak üzerinde gerçekleşti.

BİNANIN ÜST KATINDA YANGIN BAŞLADI

Söz konusu sokaktaki 4 katlı binanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek tüm katı etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sürecinde dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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