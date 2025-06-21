Kadıköy’de Yangın Çatıda Çıktı

YANGIN BİNANIN ÇATISINDA ÇIKTI

Kadıköy’de yer alan 5 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sürecinde yangın meydana geldi. Yangın, Kadıköy Rasimpaşa Uzun Hafız Sokak’taki binanın çatısında saat 11:30 sularında patlak verdi. Olay sırasında edinilen bilgilere göre, tadilat sırasında çıkan alevler çatı katını tamamen sardı. İhbarın alınmasının ardından, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren bir çalışma yürüttükten sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmazken, çatı katında önemli maddi hasar oluştu.

BİNADA YER OLDUM

Olayın ardından binada yaşayan İsmail Er, “Çatımızda tadilat yaptırırken, su yalıtım malzemesi çürümüş, çatı ustası ‘malzeme almaya gidiyorum’ dedi. Küçük tüple su yalıtım malzemelerini yapıştırıyordu. Muhtemelen o küçük tüpü açık bıraktı, dikkatinden kaçtı. Usta gitti, 2-3 dakika içinde çatı alev almaya başladı. Biz dairedeydik, çatıda değildik. Dairenin arka tarafından dumanları görünce hemen 2 ablamla kızımı alıp kaçtım. Ustanın yaptığı bir ihmalkarlıktan kaynaklandı. Canlarımı kurtardım. Benim için önemli olan can” şeklinde konuştu.