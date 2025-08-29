Kadıköy’de Yangın Çıktı, 1 Yaralı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Kadıköy’de bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katında saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi. Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak’ta gerçekleşen olay, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve hızlı bir şekilde binanın en üst katına sıçradı.

MUDAHALE VE SONUÇLARI

Yangın büyümeden itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME SÜRECİ

Olayla ilgili yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı. Yangına dair gelişmeler detaylandırılmaya devam edecektir.