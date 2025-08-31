Haberler

Kadıköy’de Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Kadıköy’de 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıkma olayı yaşandı. Yangında kimse ölmüyor veya yaralanmıyor, ancak yangın itfaiye ekipleri tarafından etkili bir şekilde kontrol altına alınıyor. Dikkat çeken bir detay ise balkondaki Türk bayrağının alevlerden zarar görmemesi oldu. Yangın, saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geliyor.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

Elde edilen verilere göre, yangın bir kişinin ikamet ettiği dairede bilinmeyen bir nedenle çıkıyor. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sarıyor. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk ediliyor. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangın mahalline içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yangının etkisiyle tamamen kullanılamaz hale gelen daire ise büyük hasara uğruyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATIYOR

Olayın ardından polis, yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor. Yangın sırasında tamamen yanan dairede asılı bulunan Türk bayrağının ise alevlerden etkilenmiyor olması, yangın anının dramatik bir yönünü ortaya çıkarıyor.

