Kadıköy’de Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

KADIKÖY’DE YANGIN ÇIKTI

Kadıköy’de bulunan bir elektronik eşya satış yerinde yangın meydana geldi. Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Osmanağa Mahallesi’ndeki iş yerinde başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınması zor bir hale geldi.

ALEVLERE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangını gören çevredekiler, alevlere yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, büyük bir çaba ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

PANİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın sırasında çevrede ciddi bir panik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. Yangın sonucunda iş yeri kullanılmaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.