Kadıköy’de Yangın Çıktı, Süha Oğuzertem Hayatını Kaybetti

YANGIN OLAYI VE KAYBEDİLEN HAYAT

Kadıköy’de yer alan 10 katlı bir binanın 1’inci katında yangın meydana geldi. Yangın sonucunda dumandan etkilenen eleştiri yazarı Süha Oğuzertem hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’taki binanın 1’inci katında çıktı. Yangını fark eden komşular, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine iletti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

MÜDAHALE VE AĞIR YARALANMA

Yangın sırasında evde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Süha Oğuzertem, dumandan ciddi şekilde etkilendiği için ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra, yangının meydana geldiği dairenin kullanılmaz hale geldiği belirlendi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ederken, polis olayla ilgili bir inceleme başlattı.

GÖRÜŞLER VE TANIK AÇIKLAMALARI

Bina sakinlerinden Banu Atilla, yaşananlara dair şu açıklamayı yaptı: “Arka apartmandaki komşularımızın yangın var demesi ile hepimiz fırladık. Arka tarafa geçtiğimizde komşumuz camdaydı, yanmıştı zaten dumanlar çıkıyordu evden. O sırada tekrar bir duman geldi. Benim tahmin ettiğim o anda can verdi. Ondan sonra hiç hareket ettiğini görmedik. İtfaiye ve ambulans çok hızlı geldi. Bütün komşularımız dışarı çıkarıldı. İtfaiye hem içerden hem dışarıdan müdahale etti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ardından cenazeyi çıkardılar. Yangın, bizim söylenti olarak duyduğumuz cep telefonu veya şarj aleti gibi bir şeyden çıkmış salonda. Bildiğimiz o, çok resmi bir şey elimizde yok tabii.”

SÜHA OĞUZERTEM’İN HAYATI

Kadıköy’de çıkan yangında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Süha Oğuzertem, Indiana Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahipti. 1998-2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde dersler verdi. 2008-2015 yılları arasında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde çalıştı. Ayrıca, bir süre Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili Birimi’nin direktörlüğünü üstlendiği öğrenildi.