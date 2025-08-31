Haberler

Kadıköy’de Yangın Hızla Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Kadıköy’de, 4 katlı bir binanın dördüncü katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 08.30 civarında Göztepe Mahallesi’ndeki Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti. Binanın üst katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa süre içinde büyüyerek tüm katı etkisi altına aldı.

OLAYA MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangını gören çevredekilerin yaptığı ihbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Bu esnada, polis ekipleri de binayı tedbir amacıyla boşaltarak caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren mücadelesinin ardından alevler kontrol altına alındı.

İNCELEMELERİN BAŞLADIĞI ANLAR

Yangının ilk anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.