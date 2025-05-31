Kadıköy’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN KADIKÖY’DEKİ MAĞAZADA PATLAMA İLE BÜYÜDÜ

Kadıköy’de bir elektronik eşya mağazasında yangın meydana geldi. Osmanağa Mahallesi Nüzhet Efendi Sokak’taki 6 katlı binanın giriş katında hizmet veren mağazada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İTFAİYE VE POLİS OLAY YERİNDEYDİ

Alevler hızla yayıldı ve mağazadaki elektronik cihazlardan dolayı patlamalar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis, olay bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

HASARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mağazada meydana gelen yangın, ciddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor.