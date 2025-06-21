Kadıköy’de Yangın, Tüp Açık Kaldı

YANGININ NEDENİ AÇIK TÜP

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Binanın çatısında tadilat yapan usta, malzeme almak için çatıdan ayrıldığı sırada tüpü açık bırakmayı unuttu. Bu durum, kısa süre içinde çatının alevlerle kaplanmasına neden oldu.

ALEVLER YÜKSELİNCE SAKİNLER DIŞARI ÇIKTI

Bölgedeki bazı bina sakinleri, alevleri görür görmez kendilerini dışarı attı. Yükselen dumanı ve alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek kısa zamanda durumu kontrol altına aldı. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

ŞAHİTTEN AÇIKLAMALAR

Yangına tanıklık eden bina sakini İsmail Er, “Çatımızda tadilat yaptırırken, çatı ustası malzeme almaya gidiyorum dedi. Muhtemelen malzeme almaya giderken küçük tüpü açık bıraktı. Dikkatinden kaçtı muhtemelen. Usta gitti, 2 – 3 dakika sonra çatı alev almaya başladı. Biz çatıda değildik, dairedeydik. Dairemizin arka tarafından yükselen dumanları görünce 2 ablamı ve kızımı alıp hemen kaçtım. Çok şükür cana zarar gelmedi” diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Olayın olduğu anlar, çatıdan yoğun dumanın yükseldiği anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesiyle belgelendi. Yangının nedeni ve gelişmeleri dikkatle takip ediliyor.