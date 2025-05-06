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Kadıköy’de Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kadıköy’de bir apartmanın birinci katında meydana gelen yangında 1 kişi hayata gözlerini yumdu. Olay, Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’taki 10 katlı binanın birinci katında saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında evde yalnız yaşadığı belirlenen Süha Oğuzertem ağır yaralandı. Oğuzertem, olay yerinde ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

SÜHA OĞUZERTEM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Süha Oğuzertem’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangınla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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