Kadıköy’de Yunan Dans Festivali Yapıldı

İLK KEZ DÜZENLENEN YUNAN DANS FESTİVALİ

Kadıköy’de bu yıl ilk kez Uluslararası Yunan Dans Festivali düzenlendi. İstanbul Yelken Kulübü’nün konukseverliğinde gerçekleştirilen festivalde, dansçılar izleyici ile bir araya geldi.

ANKARA’DAN GELEN DANSÇILAR

Bu festivalde Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ile birçok davetli yer aldı. Etkinlik çerçevesinde Türkiye’ye gelen Yunan dansçılar, Yunan halk danslarını sergileyerek izleyicilerle buluştu. Ayrıca geleneksel müzik gösterileri ve çeşitli dans figürleri sahnede yer aldı. Festivalin temel amacı, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel diyaloğu ve dostluğu artırmak. Her yıl düzenlenmesi planlanan bu etkinlik, kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

CANLI MÜZİK PERFORMANSLARI

Festivalin ilerleyen saatlerinde Birol Süren, Özden ve Grup Turkiko, canlı Yunan müziği performanslarıyla sahne aldı. Bu sayede katılımcılar, keyifli bir gece geçirdi.