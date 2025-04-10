Kadıköy’deki Dava Devam Ediyor

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kadıköy’de, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili dava, tutuklu yargılanan 15 yaşındaki çocuk sanıklar U.B. ve B.B. hakkında devam ediyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu gün yapılan duruşma, bir tanığın dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi.

ÖNCEKİ TEHDİTLER VE MEZAR Tahribat

Duruşma öncesinde, Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin son iki ay içerisinde ölüm tehditleri aldığını ve bu tehditler için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, Minguzzi’nin mezarının sabah saatlerinde tahrip edildiği haber verildi. Mezarlık tahribatının faillerini belirlemek için araştırmaların sürdüğü belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE GERGİNLİK

Duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde avukatlar ve güvenlik görevlileri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Maktulün yakınları, duruşma boyunca zaman zaman sinir krizi geçirdi. Bazı tanınmış isimler de ailenin destek olmak için adliyede yer aldı.

CEZA TALEPLERİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa’daki Salı Pazarı’na gitmesinin ardından sanık U.B. ve B.B. ile karşılaştığını, ardından tartışma sonucu B.B.’nin Minguzzi’yi bıçakladığını belirtti. U.B., yerde yatan Minguzzi’ye tekme attı. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Adli tıp raporuna göre, ölüm iç organ yaralanmalarına bağlı olarak gerçekleşti. Sanıklar hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

EMSAL BİR DÜZENLEME TALEBİ

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yaşanan olayın kamu vicdanını derinden sarstığını vurguladı. Ayrıca, ailenin infaz düzenlemesi için çaba gösterdiğini belirtti. Epözdemir, “Benzer şekilde Ahmet’ler katledilmesin, bu cezasızlık algısı ortadan kalksın diye ailenin emsal bir düzenleme yapılması talebi var” ifadelerini kullandı.