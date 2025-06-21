Kadıköy’deki Kesintiler İçin AYEDAŞ Açıklaması

Kadıköy Elektrik Kesintisi Hakkında Bilgiler

Kadıköy’de elektrik kesintileri AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. AYEDAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre 21 Haziran günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

Rasimpaşa ve Osmanağa’da Arıza Tespiti

Rasimpaşa, Akifbey Sokak bölgesinde mevcut bir arıza bilgisi bulunuyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Ayrıca, Rasimpaşa, Söğütlüçeşme Sokak bölgesinde de kayıt altında bir arıza mevcut. Enerjinin tekrar sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızasıdır.

Elektrik Kesintisine Dair Güncel Bilgiler

Osmanaga, Söğütlüçeşme Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edildi. Kesintinin süresi hakkında kesin bir bilgi verilmemekle birlikte enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Anlık arıza çalışmaları yürütülüyor ve verilerde değişiklikler olabiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası olarak belirleniyor.