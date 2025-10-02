Kadıköy’deki Mattia Ahmet Minguzzi Davası 21 Ekim’e Ertelendi

DAVANIN ERTELEME TARİHİ

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili dava, 21 Ekim tarihine ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, mevcut duruma ilişkin “Sanıkların akli melekelerinin yokluğuna ya da suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz” şeklinde konuştu. Minguzzi, bıçaklı bir saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Dava, Kartal Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

SANIKLARIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA OLMASI

Duruşmada, sanık olarak yer alan ve 18 yaşından küçük 4 kişi ilk kez mahkeme önüne çıktı. Sanık avukatlarının, Minguzzi’nin katil zanlılarına cezai indirim sağlamak amacıyla “engelli raporu” aldıkları öne sürüldü. Bu durum, mahkeme koridorlarında bulunan vatandaşların tepkisini çekti. Avukat Barkın, “Mahkeme son kararla birlikte 4 sanığa da ‘iştiraken adam öldürme’ suçundan ceza tayin edebilecek” ifadesini kullandı.

MAHKEME KARARLARI VE TALEPLERİ

Ersan Barkın, duruşmaya ilişkin taleplerinin, sanıkların iddianamedeki maddelerle yargılanmasının yeterli olmayacağını belirtti. “Evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından da haklarında ek savunma verilerek mahkumiyetlerinin tesis edilmesi yönündeydi. Bu değerlendirmemiz kabul edilmedi” dedi. Ancak, cumhuriyet savcısının davanın durumu hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.

BARKIN’DAN AÇIKLAMALAR

Barkın, sanıkların cezai indirim için geçerli bir rapor sunulmadığını vurguladı. “Kamuoyu bu duruma hassasiyet gösteriyor ama endişeye mahal bir şeyle karşı karşıya değiliz. Daha önce sunulmuş olan rapor, çocuğun ‘kaynaştırma öğrencisi’ olduğuna dair bir rapordu” şeklinde konuştu. Sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırma talebinde bulunduklarını belirtti.

AİLEDEN DUYGUSAL YORUMLAR

Davanın kararı 21 Ekim’de açıklanacak. Anne Yasemin Minguzzi, mahkeme çıkışında yaşanan gerginlikle ilgili, “Annem içeride fenalaştı, ben zaten kendimi her seferinde zor tutuyorum” dedi. Dördünü de mahkemede görünce, durumu zorlayıcı bulduğunu ancak kararın olumlu olacağına inandığını ifade etti. Minguzzi ailesini desteklemek amacıyla birçok vatandaş, adliye önünde ve koridorlarında sabah saatlerinden itibaren toplandı, destek için sloganlar atıldı ve pankartlar açıldı.