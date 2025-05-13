Kadıköy’deki Protestolar Sonrası Tutuklamalar Tamamlandı

PROTESTOLARDA TUTUKLANAN İSİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA SONUCU

Kadıköy’deki protestolar sırasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, bu üç şüphelinin ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsini istedi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan tarihinde Kadıköy’deki Festival Park Etkinlik alanında düzenlenen ‘Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz’ konulu programa katılan şüphelilerin, suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektirdikleri belirtildi. Şüphelilerin kimlikleri Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespit edildi. İddianamede, bu şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren dövizlerle birlikte fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

ESİLA AYIK’IN SAVUNMASI

Şüpheli Esila Ayık’ın savunmasına da yer verilen iddianamede, Ayık’ın programa sadece fotoğraf çekmek amacıyla gittiğini, alanda pankartı tanımadığı birinden aldığını ve tutulmasının sebebinin fotoğraf çekilme isteği olduğunu söylediği ifade edildi. Ayık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. İddianamede, şüphelilerin söz konusu paylaşımı ‘Cumhurbaşkanını tahkir’ amacıyla gerçekleştirdiği, bu durumun düşünce ve eleştiri özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Sonuç olarak, üç şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası talep edildi.