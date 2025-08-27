Haberler

Kadıköy Kıyısında Yangın Söndürüldü

YANGIN ÇIKTI

Kadıköy kıyısında demirli bir gemide yangın çıktı. Haydarpaşa’daki İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait “Zeynebim İstanbul” adlı gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

GEMİ ÇALIŞANLARI DURUMU BİLDİRDİ

Dumanı gören gemi çalışanları, kendi çabalarıyla güvenli bir alana geçti ve durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ekibi yönlendirildi ve yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YARALANAN ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında hafif yaralanan bir gemi çalışanı, ambulansla hastaneye nakledildi. Yangın sonrası gemide soğutma çalışmaları devam etmekte ve yan yatma riskinin bulunmasından dolayı ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

