Kadıköy Meclisi’nde Süre Tartışması Yaşandı

KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ’NDE TARTIŞMA YAŞANDI

Kadıköy Belediye Meclisi’nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle bir tartışma çıktı. Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş’un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, CHP’li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili söz aldı. Bilgili, CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Şahin’in “rüşvetin sıradanlaştığı” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

RÜŞVET İDDİALARI VE KONUŞMA SÜRESİ

Bilgili, “Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet alma’ suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum.” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin sağlık yatırımlarının önemine ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik kadınlarla ilgili yapılan çalışmalara değindi.

Bilgili, konuşmasının devamında süre kısıtlamasıyla ilgili itirazda bulundu. Kurtuluş, her konuşmacının beş dakika süreyle konuşması gerektiğini belirtince Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP’li Meclis Üyesi İpek Demirtaş’ın 10 dakika konuştuğunu hatırlattı. “Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız, öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi.” diyerek durumu sorguladı.

TARTIŞMANIN ARDINDA YAŞANANLAR

Kurtuluş, Bilgili’ye süresinin dolduğunu hatırlatırken mikrofonunu kapattı. Bu duruma tepki gösteren Bilgili, Kurtuluş’un “Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle.” ifadeleri sonrası salondan ayrıldı. Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.