Kadıköy Meclisinde Mikrofon Tartışması Çıktı

KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA TEPKİ ÇEKEN OLAY

Kadıköy Belediye Meclisi’nde gerçekleşen toplantıda, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili’nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer meclis üyelerine süre sınırlaması getirilmediğini belirterek duruma itiraz edince, CHP’li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş “Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına” sözlerini kullandı.

PARTİ İÇİ DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Yaşanan bu olay, kamuoyunda büyük tepki topladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında bir disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Çelik, “Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP’li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” şeklinde açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurtuluş’un kullandığı ifadeler geniş tepkilere yol açarken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da durumla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve görevin kötüye kullanılması suçlamaları üzerine gerçekleştiriliyor.