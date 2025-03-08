Kadıköy Meclisinde Tartışma Kapsamında Polemik

KADIKÖY MECLİSİNDE YAŞANAN SKANDAL

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili’nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer üyelere süre sınırlaması getirilmediğini belirterek itiraz edince, CHP’li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş “Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına” ifadelerini kullandı. Bu olay, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıklıyor.

CUMHURBAŞKANINDAN TEPKİ

Kadıköy Belediyesi’ndeki bu skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir tepki gösteriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. İşte bugün Kadıköy Belediye Meclis üyesi AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler, meclis başkanı aynı zamanda kalkıp, aynen Amerika’da olduğu gibi ‘Şu kadını atın dışarı’ diyebildi” şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca, 6284 sayılı kanunun şiddetle mücadelede gereken her türlü imkanı barındırdığını vurguluyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı, sözleşme yerine hukukun önemini vurgulayarak, “Biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz. Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere şunu tavsiye ediyoruz; eğer gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız, parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, ahlaksız iddialara bir bakın” diyor. Kadın düşmanı olarak nitelendirdiği rakibini eleştirirken, “Kadınların fikirlerini özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekkül” tanımını kullanıyor.

MUHALEFETE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin kadın düşmanı bir parti olduğunu ve bu zihniyetten kurtulması gerektiğini belirtiyor ve “Rezillikleri ne kadar kısa sürede temizlerlerse hem ülkemiz hem de kadınlarımız için büyük iyilik yapmış olurlar” ifadelerini kullanıyor. Yerel yönetimlerdeki sorunları ve muhalefetin bu konudaki tutumunu eleştirmeye devam ederek, kadın konusunda bilindik ezberlerin tekrarı yapanları eleştiriyor.