Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırı

İSTANBUL’DA BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tarihi Salı Pazarı’nda İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü pazarda alışveriş yaparken, tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde yatan Minguzzi’yi tekmelemişti. Yoğun bakıma alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

AİLE TAHŞİS VE TEHDİTLERLE YÜZ YÜZE

Minguzzi Ailesi, oğullarını kaybetmenin acısını yaşarken, neredeyse iki aydır tehdit mesajları almaya devam ediyor. Saldırganın arkadaşları olduğu iddia edilen bazı sosyal medya kullanıcıları, ailenin üzerine ölüm tehditleri ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Gönderilen mesajlarda “Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız”, “Size cehennemi yaşatacağız”, “Sokağa çıkamayacaksınız”, “Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız.” ifadeleri yer alıyor.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, tehdit mesajlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve kamu davası açılmasını talep etti. Ayrıca, bir kişinin anne Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin telefon numarasına ulaşıp, arkadaşının tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini, pişmanlık duyduğunu ve helallik istediğini söyledi. Bu kişinin de tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, kendisiyle aynı yaştaki iki saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklandıktan sonra başına tekme darbeleri aldı ve yaşam mücadelesi 14 gün sürdü. Cinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan’da gerçekleştirilecek. İddianamede sanıklar için 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Minguzzi Ailesi, sanıkların cezalarında indirim yapılmamasını istiyor.