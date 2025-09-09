Kadıköy Su Kesintisi Açıkladı

KADIKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Kadıköy’de su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Eylül tarihinde İstanbul’daki su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, su ne zaman ve saat kaçta gelecek? Detaylar şöyle…

SU KESİNTİSİ HAKKINDA DETAYLAR

İSKİ, Kadıköy’deki su kesintisini duyurdu. Etkilenen mahalle: Fikirtepe Mahallesi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde belirtiliyor. Su kesintisi, 09.09.2025 tarihinde 15:24:25’te başlayacak ve tahmini olarak 9.09.2025 tarihinde 20:30’da bitecek. Daha fazla bilgi için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.