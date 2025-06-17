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Kadıköy Su Kesintisi Açıklandı. İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek? 17 Haziran Su Kesintisi Bilgileri. Etkilenen Mahalle: Acıbadem. Arıza Sebebi: İçme Suyu Hattı. Başlama: 17.06.2025 09:58

SUSUZ KALACAK İLÇELER AÇIKLANDI

Kadıköy’de su kesintisi hakkında bilgiler gün yüzüne çıktı. İSKİ, İstanbul’da su kesintisinin yaşanacağı yerleri açıkladı. Su kesintisinin ne zaman biteceği ve hangi saatlerde olacağı merak ediliyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELERİN DETAYLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran günü su kesintisinin yaşanacağı Acıbadım Mahallesi için şu bilgileri verdi: “Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAH. Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE DMA DEBİMETRE ARIZASI. Başlama Tarihi: 17.06.2025 09:58:26. Tahmini Bitiş Tarihi: 17.06.2025 18:00.”

SU KESİNTİSİYLE İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 hattını arayarak bilgilere ulaşabiliyor. Bu yapılan açıklama, su kesintisinin hangi tarih ve saatte sona ereceği hakkında bilgi verirken, İstanbul’daki su durumu hakkında da kullanıcıları bilgilendiriyor.

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