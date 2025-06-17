Kadıköy Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KADIKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Kadıköy’de su kesintisi ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintisinin ne zaman biteceği sorusu araştırılıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Etkilenen mahalleler arasında Acıbadem Mahallesi yer alıyor. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA debimetre arızası” yaşanacak. Kesinti, 17.06.2025 tarihinde 09:58’de başlayacak ve tahmini olarak 17.06.2025 tarihinde 18:00’de sona erecek. Su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı iletişim kanalı olarak sunuluyor.