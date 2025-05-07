Kadıköy Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KADIKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Kadıköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda sorulara yanıt aranmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 7 Mayıs günü İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle: Dumlupınar Mahallesi. Arıza açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi.

TARİHLER VE SAATLER

Kesinti başlangıç tarihi: 07.05.2025 saat 15:34:09. Tahmini bitiş tarihi: 07.05.2025 saat 21:00. Daha fazla bilgi için ALO 185 numarasından iletişime geçilebilir.