Kadıköy Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KADIKÖY’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Kadıköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. İSKİ, su kesintisinin ne zaman biteceğine dair araştırmalar yapılmaktadır. İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler 15 Ağustos tarihinde belirtilmiştir.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

İSKİ, Kadıköy’de su kesintisinin yaşanacağını duyurmuştur. Kesintiden etkilenen mahalleler arasında “Caferağa Mahallesi” bulunmaktadır. Arıza açıklaması; “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtilmiştir.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANI

Su kesintisi 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:29:12’de başlamış olup, tahmini olarak 21:00’de sona erecektir. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler “ALO 185” hattını arayabilir.