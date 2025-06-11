Kadıköy Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Kadıköy’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran’da İstanbul’da yaşanacak su kesintisi hakkında detayları duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. İşte etkilenen mahalleler ve su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA SEBEPLERİ

İlk olarak Acıbadem Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacak. Arıza açıklaması, içme suyu hatlarında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. 150 mm çaplı şebeke hattındaki arızanın başlama tarihi 11 Haziran 2025 olarak belirtildi. Kesintinin tahmini bitiş tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 22:00. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Koşuyolu Mahallesi de su kesintisinden etkilenecek. Burada da aynı nedenlerle içme suyu hatlarında arıza meydana geldi. Başlama tarihi yine 11 Haziran 2025 saat 16:25:17 olarak verildi ve bitiş tarihi 11 Haziran 2025 saat 22:00 olarak tahmin ediliyor. Burada da daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattı kullanılabilir.