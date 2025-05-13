Kadıköy Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

KADIKÖY SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kadıköy’de su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mayıs günü İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise oldukça merak ediliyor.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Bilgisi

Su kesintisi Dumlu Pınar Mahallesi’nde meydana gelecek. Nedeni ise içme suyu hatlarında yaşanan bir arıza. Bu arızanın sebebi, 100 mm çapındaki şebeke hattında yaşanan sorunlar olarak belirtildi. Kesintinin başlaması 13 Mayıs 2025 saat 14:40 olarak planlanıyor; tahmini bitiş ise aynı gün saat 19:00 olarak öngörülüyor.

İletişim Bilgisi

Su kesintisi hakkında daha fazla detay almak isteyenler için ALO 185 hattı üzerinden bilgi alma olanağı bulunuyor.