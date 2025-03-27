Kadıköy Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

KADIKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Kadıköy’de yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Mart tarihinde İstanbul genelinde meydana gelecek su kesintilerine dair detayları açıkladı. Peki, bu su kesintisi ne zaman sona erecek?

Etkilenen Mahalle ve Arıza Açıklaması

Etkilenen mahalleler arasında ERENKÖY MAH bulunuyor. Arıza açıklaması, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak ifade ediliyor.

SU KESİNTİSİ SÜRESİ

Su kesintisinin başlaması 27.03.2025 saat 14:44:18 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 27.03.2025 saat 19:30 olarak açıklanıyor. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı ile iletişime geçilebilir.