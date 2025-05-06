Kadıköy Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

YANGIN KAZASI KADIKÖY’DE MEYDANA GELDİ

Kadıköy’de, bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’taki 10 katlı bir binanın birinci katında saat 20.00 civarında gerçekleşti. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangını diğer dairelere yayılmadan kontrol altına almayı başardı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın sırasında evde yalnız olduğu anlaşılan Süha Oğuzertem ağır yaralandı. Oğuzertem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Maalesef, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Süha Oğuzertem’in hayatını kaybettiği bildirildi. Yangınla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı.