Kadim Vakfı’ndan Ramazan Ayında Yardım Seferberliği

YARDIM ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Kütahya Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, Ramazan döneminde gerçekleştirilen yardımlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Vakıf olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük bir çaba gösterdiklerini belirten Önsay, iftar organizasyonları, erzak ve nakdi yardımlarla yüzlerce aileye destek olduklarını ifade etti. Ramazan ayının başlangıcından bu yana başlattıkları yardım faaliyetleri sayesinde 300’den fazla aileye ulaştıklarını açıklayan Önsay, bu çerçevede 220 aileye erzak paketi, 50 aileye alışveriş kartı dağıtıldığını ve bazı ailelere ise nakdi yardımlarda bulunulduğunu bildirdi. Yardımların hayırseverlerin katkılarıyla farklı şekillerde yapıldığını vurgulayan Önsay, “Bazı bağışçılar nakdi yardım yapmayı tercih ederken, bazıları erzak ya da alışveriş kartı bağışladı. Biz de bu yardımları en uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” dedi.

İFTAR PROGRAMLARI VE KATILIMCI SAYISI

Kadim Vakfı, Ramazan süresince düzenlediği iftar programlarıyla binlerce kişiyi ağırladı. Mahallelerde belirlenen ihtiyaç sahiplerini özel davetle iftara getirdiklerini belirten Önsay, “Şu ana kadar 2 bin 850 vatandaşımız burada iftar yaptı. Farklı mahallelerden servislerle misafirlerimizi getirerek sıcak bir iftar ortamı sağladık” ifadelerini kullandı. Ayrıca özel gruplara yönelik çalışmalar da yapıldığını belirten Önsay, engelli bireyler, otizmli çocuklar ve üniversite öğrencileri için de özel iftar programları düzenlediklerini dile getirdi.

BAYRAM YARDIMLARI VE ETKİNLİKLERİ

Ramazan boyunca yapılan yardımların bayramda da devam edeceğini açıklayan Önsay, 250 çocuğun bayramlık kıyafetlerinin dağıtımına başlandığını söyledi. İstanbul’dan gönderilen yeni kıyafetlerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığını belirten Önsay, alışveriş kartları aracılığıyla çocukların kendi kıyafetlerini seçme imkanı sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, bayramın üçüncü günü saat 12.00’de gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları için özel bir bayramlaşma etkinliği düzenleyeceklerini duyurarak, bu etkinlikte çeşitli yarışmalar, ikramlar ve hediyelerle çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamalarını sağlayacaklarını belirtti.

KÜTAHYA’DA RAMAZAN AYI

Son olarak, Kütahya’nın Ramazan ayını en güzel şekilde geçiren şehirlerden biri olduğunu belirten Önsay, tüm Kütahyalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.