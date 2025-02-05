Kadın, Aldatılma Nedeniyle İşkence Yaptırdı

POLİS EKİPLERİ SİLAHLI SALDIRIYI ARAŞTIRIYOR

Ümraniye’de bir işyerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırının Serhat Ö. isimli şüpheli tarafından yapıldığını tespit etti. Bu durumun ardından Serhat Ö., düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ HUKUKİ SÜRECİ DERİNLEŞTİRİYOR

Serhat Ö.’nün cep telefonunda gerçekleştirilen incelemelerde, 2 erkek ve 1 kadına yönelik işkence anlarına dair görüntüler bulundu. Ekipler, bu görüntüleri detaylı bir şekilde inceleyerek araştırmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehtap Y. isimli kadının eşi tarafından aldatıldığı ve bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği öğrenildi. Mehtap Y., eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı bilgilerine ulaşıldı.

KAÇIRILANLARA İŞKENCE VE TACİZ

2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler, bu korkunç anları cep telefonları ile kayıt altına almayı da ihmal etmedi.