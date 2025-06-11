Kadın, Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

KAZA HİKAYESİ

Kahramanmaraş’ta, yolun karşısına geçmekte olan bir kadın, otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı yere gelen ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza, Onikişubat ilçesi Şeyh Edipali Bulvarı’nda gerçekleşti.

KADININ AĞIR YARALANMASI

Alınan bilgilere göre, 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Çarpma sonrası kadın, savrularak yere düştü. Kaçan sürücü ise olay yerini terk etti.

Olay sonrası, durumunu bildiren ihbarla birlikte ambulans hemen kaza mahalline gönderildi. Sümeyye Yakar, hastaneye kaldırıldı fakat doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği aktarıldı.