Kadın, Arkadaşını Öldürdü, Tutuklandı

BEŞİKTAŞ’TA DÖNÜM NOKTASI YAŞANDI

Kadın bir şahsı bıçaklayarak öldürdükten sonra Kocaeli Çayırbaşı’ndaki polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi’ndeki evde gerçekleşti. Şüpheli Demet Ç, teslim olduktan sonra gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra, hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle ifadesi alındı ve tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

CİNAYETİN ARDINDAN PANİKLE TESLİM OLDU

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Demet Ç’yi “kasten öldürme” suçundan tutukladı. Olayın detayları, 31 Mayıs’ta Demet Ç’nin Kocaeli Çayırbaşı’ndaki polis merkezine ulaşması üzerine ortaya çıktı. Teslim olmasının ardından, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri derhal harekete geçti ve belirtilen adrese gitti. Burada, Zilif Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.